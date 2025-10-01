El senador PPD Ricardo Lagos Weber frenó al diputado republicano Agustín Romero, después de que éste llamara a los integrantes de la Comisión Mixta del Presupuesto 2026 a desistir de "reflexiones que no sirven para nada" previo al debate.

"No le otorgo a nadie el derecho a decir qué es útil y qué es inútil", replicó el parlamentario oficialista, aseverando que "el tono de él (Romero) claramente no aporta, eso lo tenemos todos claro", e incluso instándolo a "quedarse calladito".

Escucha el intercambio completo en el informe del periodista Jorge Espinoza Cuellar.

