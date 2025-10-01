Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El acalorado round entre el senador Lagos Weber y el diputado Romero

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El senador PPD Ricardo Lagos Weber frenó al diputado republicano Agustín Romero, después de que éste llamara a los integrantes de la Comisión Mixta del Presupuesto 2026 a desistir de "reflexiones que no sirven para nada" previo al debate.

"No le otorgo a nadie el derecho a decir qué es útil y qué es inútil", replicó el parlamentario oficialista, aseverando que "el tono de él (Romero) claramente no aporta, eso lo tenemos todos claro", e incluso instándolo a "quedarse calladito".

Escucha el intercambio completo en el informe del periodista Jorge Espinoza Cuellar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados