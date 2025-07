Elizalde y proyecto de multas por no votar: Al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, espera que haya un acuerdo en el Congreso sobre las multas para quienes no voten en las elecciones e insistió sobre la necesidad de que solamente los chilenos puedan elegir al Presidente.

El próximo lunes a las 15:00 horas se llevará a cabo una sesión de la Cámara Baja para votar el proyecto que establece el rango de multas a ciudadanos chilenos que no voten en las elecciones.

Existe consenso en la oposición sobre esta materia, aunque hay voces disidentes sobre la decisión de mantener a extranjeros en el padrón sin una multa.

Elizalde manifestó que "lo que llama la atención es que se pretenda que el jefe de Estado sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena, porque sin ir más lejos, en el marco vigente, con residencia temporal, ni siquiera definitiva, un extranjero puede estar eligiendo al jefe de Estado".

"No hay ningún país del mundo que tenga una normativa de esta naturaleza y menos aún con inscripción automática y con obligatoriedad, por lo menos consagrada en la Constitución", recordó.

El ministro dijo que "esperamos que haya un acuerdo, porque a nuestro entender al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos. Por eso planteamos una indicación, que no fue acogida, en que los extranjeros pudieran participar en elecciones locales, pero en lo que respecta al jefe de Estado este fuera definido por las chilenas y chilenos".

La diputada Karol Cariola (PC) indicó que "es importante que esto se revise en su complemento y en su totalidad. Corresponde o no que en Chile, quienes viven en nuestro país transitoriamente decidan quién es el Presidente de la República, eso es algo que hay que discutir, hay mociones parlamentarias que han venido planteando que no, y me parece que es un debate válido, incluido en ello el tema de las multas, que es parte de esta discusión".