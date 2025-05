Ley de Fraccionamiento: Comisión mixta sesiona sin unanimidad para nueva votación

La comisión mixta discute este martes la Ley de Fraccionamiento Pesquero, instancia que ha estado marcada por el error en la entrega de datos por parte del subsecretario de Pesca, Julio Salas, y que llevó a que se modificaran las cuotas para la industria.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) manifestó que "quien votó no a favor parte de un error de origen, que es la información que entrega el subsecretario. Aquí no basta con que diga el ministro 'se cometió un error', no, yo lo voté en contra".

"Mi voto no estaría disponible para eso", dijo cuando fue consultado sobre si se abre a una nueva votación con las mismas cifras de fraccionamiento.

Para que se lleve a cabo una nueva votación se necesita la unanimidad de los parlamentarios, lo que se ve difícil ya que -además de Bobadilla- Jorge Brito (FA) tampoco se manifestó disponible.

Desde el PC, el senador Daniel Núñez comentó que "si la preocupación que hay es por la situación que pueda generarse para una empresa en particular, PacificBlu, donde a nosotros nos preocupa y nos angustia igual que a los trabajadores un anuncio de cierre, porque obviamente no queremos ningún trabajador o trabajadora cesante en Chile".

"Podemos incorporar algún elemento de gradualidad en el cumplimiento del 52 por ciento de la cuota que tendría la pesca artesanal, pero sobre la base que esa gradualidad le permita a PacificBlu adaptarse", agregó.

"Ahora, lo que es intolerable, lo que es inaceptable, es que se nos chantajee al Parlamento con que si no hacemos lo que la empresa dice, que yo no sé que quiere la empresa, quizás que no se modifique nada y que no legislemos o ellos cierran", insistió el parlamentario.

Subsecretario Salas entregó nuevas cifras y asumió responsabilidad

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó las cifras anualizadas de la cuota de pesca entre el sector industrial y artesanal durante la sesión de esta jornada, y asumió su error.

"La extracción efectiva que aparece en la plataforma de Sernapesca muestra que el consumo preliminar que está informado en el 2024 es del 93,2% (para el sector industrial). Digo preliminar, porque es un dato que después se contrasta con Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, para generar el Anuario Estadístico de Pesca", dijo la autoridad.

"Lejos de haber mala fe en esta materia, esto es claramente un error de forma y no le corresponde a otra autoridad asumir responsabilidad en esta materia, sino a mí como subsecretario de Pesca y Agricultura", reconoció Salas.

Pescadores marchan al Congreso

Ante esta sesión, pescadores de diversos sectores de Valparaíso se manifiestan con una marcha desde Caleta Portales hasta el Congreso.

Pedro Tognio, dirigente de los pescadores de Caleta Portales, planteó que "vamos a marchar todos al Congreso, vamos en estado de alerta porque ahora no lo vamos a permitir. Se ganó legalmente lo que se luchó en votaciones de la comisión mixta, no vamos a permitir que haya un vuelco atrás, no puede ser que esté nuevamente mandando la industria".

El delegado presidencial Yanino Riquelme aseveró que "como Delegación hemos tomado contacto con las diversas organizaciones de pescadores que se manifestarán en la región para que puedan desarrollar esta movilización sin entorpecer la libre circulación del resto de la ciudadanía".

"Además, Carabineros dispondrá de contingente en las inmediaciones de algunas caletas para evitar incidentes que puedan perjudicar a la ciudadanía", adelantó.

La sesión estaba convocada en principio de 15:00 a 16:00 horas, sin embargo, se tuvo que pedir autorización a la Sala del Senado para prolongar la instancia.