Aedo por parlamentarios que viajaron con licencias médicas: "Lo mínimo es devolver el dinero"

El diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, afirmó este jueves en Cooperativa que los parlamentarios que utilizaron licencias médicas de manera irregular para viajar al extranjero deben "devolver el dinero".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador explicó: "Creo que las cosas hay que verlas en la dimensión de lo que indebidamente hicieron. Pero a lo menos deben devolver el dinero aquellos que presentaron licencias falsas para salir (de Chile)".

"Lo primero es devolver el dinero. Segundo, que se apliquen las sanciones reglamentarias (correspondientes), porque en ese caso faltarían al reglamento. Y si alguien fue reiterativo en esto, como hemos visto el caso de gente que estuvo haciendo un posgrado afuera durante 300 días, creo que (en ese caso) se tienen que ir derechamente", planteó el legislador.

Aedo también explicó las complejidades de pedir la destitución de aquellos diputados que mal utilizaron licencias médicas: "No se pueden despedir porque el cargo parlamentario es un cargo irrenunciable, que solo lo puedes dejar si te nombran ministro o por algún impedimento grave asociado más bien a enfermedades. Pero es irrenunciable el cargo".

Finalmente, el legislador de la DC afirmó que se solicitó al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, para que "haga las investigaciones en relación a los parlamentarios (involucrados en el mal uso de licencias médicas), pero también en relación a los funcionarios de la Cámara, tanto aquellos que trabajan directamente con la Corporación, como con los funcionarios que son asesores parlamentarios, que están contratados por los parlamentarios".

Casos de Carmen Hertz y Ximena Ossandon

La polémica sobre el uso fraudulento de licencias médicas se extendió al mundo legislativo, donde el uso las "semanas distritales" por parte de los diputados generó una fuerte controversia en la Corporación, que decidió iniciar una investigación no solamente a los parlamentarios que viajaron al extranjero cuando estaban enfermos, sino que también a los funcionarios contratados por ellos.

Lo anterior cobró fuerza luego de qu un reportaje de Meganoticias revelara que las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN) registran una importante cantidad de viajes personales que coinciden con distintos justificativos de ausencia, usados en conjunto.

La justificación de las diputadas es que "no existe ningún impedimento legal ni reglamento para que los parlamentarios salgan del país en semanas distritales".

Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) aseguró: "Creo que en un caso hice un viaje personal, pero corto, siempre pensando en que efectivamente hay una libertad para hacer lo que el parlamentario disponga".

Otro punto relevante es que si el viaje de los parlamentarios no supera los 30 días, éstos no necesitan permiso para poder concretarlo, por lo que su eventual salida del país no queda registrada y no se les aplica descuentos en la dieta parlamentaria.

Respecto a la investigación en la Cámara, el secretario general Miguel Landeros detalló: "Expresamente se acordó que al final de la recopilación de los antecedentes y el informe de la secretaría, se van a dar a conocer todos los casos que tengamos a la opinión pública, porque tengo que pedir los antecedentes".

"No puedo inventar, como algunos medios ya están diciendo que hay dos, que hay tres, que hay cuatro, que hay cinco, porque recién se va a iniciar la investigación. Vamos a pedir información a todos los órganos que sean competentes: la PDI, la Superintendencia de Isapres, y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)".

"No estaba considerado el tema de las semanas distritales"

El diputado Marcos Ilabaca (PS) puntualizó que se está "llevando adelante dentro de la Subcomisión de Reglamento de la Cámara de Diputados un proceso de modificación de una serie de normas reglamentarias que tenemos que mejorar".

No obstante, aclaró: "No estaba considerado el tema de la semana distritales porque no había salido hasta ahora en términos públicos como hoy día. Creo que va a ser particular -el día lunes- materia de discusión al interior de la Subcomisión de Reglamento y espero que se aborde como corresponde, porque un tema que es delicado".

"Ya los parlamentarios son sentidos por la gran mayoría de la población como privilegiados. Y este, en el evento que existan este tipo de acciones, sería un privilegio más", subrayó el legislador oficialista.

Otro elemento que se encuentra en una nebulosa total es la ausencia por impedimento grave, que no está afecto a descuentos en la dieta, ya que éste sólo se declara por parte de los parlamentarios pero no se tiene que demostrar, por lo que puede ser utilizado para distintos motivos.