Caso Valdivia en el Congreso: diputada Orsini se retiró del punto de prensa
La ministra de la Mujer fue consultada por la situación del exfutbolista, motivando la reacción de la parlamentaria, suspendida en el Frente Amplio.
En el Congreso, varias diputadas oficialistas ofrecieron un punto de prensa junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con motivo del inicio de la tramitación del proyecto de ley que busca ampliar las posibilidades de aborto, superando las actuales tres causales.
Junto a la secretaria de Estado estaba -entre otras- la suspendida militante del Frente Amplio Maite Orsini, vinculada sentimentalmente al exfutbolista Jorge Valdivia, y que optó por dejar el lugar cuando periodistas consultaron a Orellana por el caso del "Mago".
Esto, luego de que se revelara que Valdivia, acusado por dos violaciones, habría intimidado -en plena calle- a una de sus denunciantes.
Fue ante esa consulta que Orsini, en completo silencio, dejó su lugar tras el podio donde la ministra contestaba a la prensa, apuntando que serán los tribunales los que valoren la nueva denuncia, que podría llevar a Valdivia nuevamente a prisión preventiva.
🟣Hoy es un gran día para la salud pública, las mujeres y sus derechos‼️ Comienza en Comisión de Salud la tramitación del proyecto de #AbortoConPlazos. Espero tengamos una discusión profunda, técnica, sin ideologías, donde se escuchen todos los actores y organizaciones. pic.twitter.com/XKQ8NHL0xc— Helia Molina Milman (@HeliaMolina_M) September 30, 2025