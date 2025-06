Castro descartó renunciar a la presidencia de la Cámara por viaje al extranjero

El presidente de la Cámara Baja, el diputado Juan Miguel Castro (RN), descartó este lunes renunciar a la presidencia de la corporación tras los cuestionamientos en su contra por revelarse un viaje que hizo al extranjero durante una semana distrital entre 2022 y 2023.

De acuerdo a un reporte de Mega, el hecho ocurrió entre 2022 y 2023 cuando Castro realizó un viaje personal Estados Unidos. El parlamentario estuvo fuera por 24 días y se ausentó de al menos siete sesiones legislativas, sin realizar el trabajo territorial en el distrito que representa, correspondiente a la Región de Antofagasta.

El caso adquirió especial controversia debido a que trasciende en el marco de la polémica del mal uso de las licencias médicas, utilizadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero. Con ese contexto, algunos parlamentarios levantaron la idea de presentar una moción de censura a la mesa directiva.

No obstante, esa idea se ha debilitado, mientras que en paralelo se plantea que José Miguel Castro dé un paso al costado porque su situación particular está generando cuestionamientos a la corporación completa.

"La semana distrital es parte de la labor parlamentaria. Nosotros no solo legislamos, gestionamos, representamos, portamos la voz de quienes los eligen. Yo espero que el presidente asuma esta responsabilidad y también asuma las consecuencias y los costos de aquello, porque empaña a toda una corporación, nos mete a todos en el mismo saco", planteó la diputada Daniella Cicardini (PS).

En esa línea, Claudia Mix (FA) sostuvo que "podemos estar de acuerdo de que no está regulado el uso de la semana distrital, independientemente que devolvamos o no la dieta, nuestro rol, nuestra obligación es estar en el terreno, estar en distrito. Respecto del presidente Castro, que él debe renunciar, porque no tienen por qué los vicepresidentes Aedo y Rivas pagar una censura por la responsabilidad que tiene el presidente Castro en este caso".

Desde la oposición, el diputado Henry Leal (UDI) no respaldó pedirle la renuncia a Castro ni la censura, pero reparó en que "cada diputado tiene que hacerse responsable de su conducta. Tenemos que estar en la Cámara, fiscalizar, pero también en nuestro distrito. La semana distrital es para estar en contacto con los ciudadanos que nos eligieron, con nuestro distrito. Lo que yo digo es que si no se ha infringido la ley o el reglamento, no corresponde una censura".

Castro: "No he cometido ninguna falta al reglamento"

Ante todo esto, el diputado Castro descartó esta tarde dejar el cargo. "Yo no tengo por qué presentar una renuncia si no he cometido ninguna falta al reglamento. Mi conciencia queda absolutamente tranquila", aseveró.

En ese sentido, reconoció que el trabajo parlamentario goza de un "privilegio", porque "nosotros no tenemos jefe. Como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale. Creo que han sido dos veces o podrán haber sido tres, porque también he viajado dentro del país en algunos momentos".

"Siempre se ha entregado un sin goce de sueldo en los días que corresponde, y eso me deja muy tranquilo. Yo estaría feliz si se descontara absolutamente todo, pero le voy a decir que hubo diputados que dijeron 'no, entonces van a poder viajar los más ricos'", aseguró.