Diputada Cariola inició su prenatal: "Me he sentido más cansada que en toda mi vida"

Con 35 semanas de embarazo, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (Partido Comunista), inició este lunes su prenatal.

La parlamentaria de 37 años subió fotos a Instagram con distintos congresistas oficialistas, incluyendo al diputado Tomás de Rementería (Partido Socialista), con quien se transformará en madre.

Este será el primer hijo de Cariola, mientras que De Rementería tiene dos hijos de una relación anterior.

"Esta fue una semana muy difícil... por varias cosas, lo primero es que he sentido con mucha fuerza que mi cuerpo no me acompaña, que la energía y ganas de hacer cosas que están en mi cabeza no se condicen con lo que mi cuerpo hinchado, con un bebé de 2.8 kg en mi interior me permiten hacer... me he sentido más cansada que en toda mi vida", dijo la diputada PC en la publicación.

"Ahora me concentraré en el cuidado de mi cuerpo y sobre todo en la preparación del parto", expresó Cariola.