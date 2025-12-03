Diputados del oficialismo impulsan comisión investigadora contra asesor económico de Kast

Diputados del oficialismo anunciaron la intención de impulsar una comisión investigadora para indagar el rol del asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, en los escándalos de colusión empresarial.

Quiroz, quien hoy es el principal asesor económico de José Antonio Kast, salió al ruedo en el debate Archi luego de que se le recordara su rol en el caso colusión. Ante ello, la carta presidencial de la derecha salió en su defensa entregándole su "total respaldo".

En el Congreso, el diputado comunista Luis Cuello explicó que "estamos anunciando el ingreso de una petición de comisión especial investigadora que pueda permitir allegar a esta Cámara todos los antecedentes y documentos que emitió Jorge Quiroz en su calidad de asesor y también como cerebro de la fórmula de colusión a través del 'modelo Quiroz'".

Cuello destacó que se solicitará a todos los organismos públicos los informes y evidencias recabadas durante las investigaciones previas.

"Queremos, como primer invitado, a Jorge Quiroz para que pueda dar la cara y pueda dar explicaciones respecto de su rol", señaló.

La petición de la comisión se ingresará formalmente el martes, siempre que se logren reunir las firmas necesarias antes de esa fecha. El lunes es feriado, por lo que el trámite se realizará el martes, para luego ser sometido a votación en la Sala. De aprobarse con mayoría simple, se constituirá la comisión especial investigadora.

Aunque aún no está definido el mandato exacto que tendrá la comisión, se prevé que fiscalice actos de gobierno y solicite informes a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre los documentos elaborados por Quiroz.

Además, podría invitar a representantes del Ministerio de Economía, siguiendo la fórmula utilizada en otras comisiones similares, aunque esta tendría particularidades por la antigüedad de los hechos investigados.