Fracasó sesión de la Cámara: Diputados no llegaron

Después del fin de semana largo, fracasó en la mañana de este martes la sesión de la Cámara de Diputados citada para las 10:00, por lo que tras 15 minutos, el presidente de la instancia parlamentaria, José Miguel Castro, declaró falta de quórum.

En una sesión ordinaria de la Sala de la Cámara se requiere la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio (52 de 155 parlamentarios), según el artículo 30 del Reglamento de la Cámara. Sin este quórum, no se puede abrir la sesión ni adoptar acuerdos válidos.

Así, según el mismo reglamento, tras 10 minutos de la hora fijada, se llama a los ausentes por cinco minutos adicionales; si persiste la falta, el presidente declara que no se celebra la sesión y deja constancia en acta.

La ausencia injustificada genera una multa del 10% de la dieta diaria por cada sesión no celebrada por falta de quórum, aplicada automáticamente si el diputado no justifica su ausencia en 48 horas.

Los proyectos que estaban en tabla

En la tabla de este martes se debatiría el proyecto que pretende instaurar un beneficio para los adultos mayores en el pago de las contribuciones. También se discutiría, en tercer trámite, la ley de seguridad municipal.

Durante la sesión estaba programa la discusión de crear un tipo penal especial contra quienes dañen infraestructura penitenciaria. Finalmente, los diputados debían revisar la regulación de los cuidadores de vehículos en la vía pública y sanciones para quienes no estén autorizados.

Al cierre de la jornada, estipulado para las 14:00 horas, los parlamentarios discutirían el proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de perros.

A raíz del fracaso, el presidente de la Cámara citó para una sesión especial a los parlamentarios. Ésta se realizará entre las 14:15 y 15:15 horas para tratar la ley de seguirdad municipal debido a que tiene suma urgencia.