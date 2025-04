El Presidente Gabriel Boric recibió esta tarde a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de la polémica por la decisión de Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (independiente) de no dejar las vicepresidencias, tras la elección del presidente José Miguel Castro (RN).

La instancia protocolar se dio luego que las bancadas oficialistas le pidieran a los vicepresidentes no renunciar a la testera, mientras que Castro manifestó que le parecería incómodo trabajar sin alguien de su sector, pero lo haría igual.

“Yo ratifico que voy a trabajar con quien haya puesto de forma democrática la corporación y vamos a trabajar todos juntos. Obviamente, a mí me gustaría tener a alguien de mi coalición, pero no por eso no voy a trabajar de forma correcta, institucional, con los vicepresidentes”, apuntó el diputado RN.

Por su parte, Aedo dijo que lo plateado por Castro es una “obviedad política” porque “él es un hombre de oposición, de Renovación Nacional, y se sentiría más cómodo en una mesa trabajando con gente de su sector, pero la democracia tiene esto de bello, a veces nos pone juntos a quienes no necesariamente queremos estarlo y tenemos madurez política”.

