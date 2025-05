Manuel Monsalve salió de la cárcel: "Son meses dolorosos, estar en prisión es difícil"

El exsubsecretario Manuel Monsalve salió pasadas las 14:00 horas de Capitán Yáber, luego de pasar seis meses en prisión preventiva por la denuncia de violación en su contra.

A la salida, la otrora autoridad habló con la prensa sobre su experiencia en la cárcel: "Son meses dolorosos, meses complejos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente", dijo.

Monsalve destacó la dificultad de estar incomunicado y agradeció a Gendarmería por su trabajo: "Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que, además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado. Estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie", afirmó.

El exsubsecretario reiteró su inocencia respecto a las acusaciones en su contra y mencionó que está dispuesto a someterse a los procesos judiciales necesarios.

"Estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio: por supuesto que hay una denuncia y la denuncia tiene que ser investigada, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición -por eso está mi defensa aquí- a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia", señaló Monsalve.

"Yo mantengo lo que he dicho desde el principio: mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia", insistió.

También destacó la importancia del recurso a amparo, señalando que "no es un privilegio; es un derecho de cualquier ciudadano, está establecido en la Constitución y en las leyes, y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal Pública y los abogados".

Monsalve hizo hincapié en que "es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o directamente falsas".

Por su parte, el defensor de Monsalve, el abogado Víctor Providel, afirmó que "esta resolución da una inyección de ánimo" al equipo jurídico.

"Todas nuestras acciones (...) van encaminadas a demostrar la inocencia en un juicio oral", aseveró el jurista.

Hasta el momento, las indagaciones tienen como plazo crítico el 15 de junio, y desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte afirmaron que aún hay diligencias pendientes.