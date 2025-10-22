Después de más de 10 años, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exsenador y exministro Pablo Longueira fueron absueltos por la justicia esta jornada en el marco del controvertido caso SQM.

El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago reprochó duramente a la Fiscalía por la extensión de la investigación y por la "desmedida" cantidad de 14.000 documentos presentada como evidencia, muchos de los cuales estaban repetidos.

"No se contiene la descripción fáctica del dolo tributario", señaló la presidenta del tribunal, María Teresa Barrientos, que además criticó la "violación flagrante del derecho (de los ocho acusados) de ser juzgados en un tiempo razonable, y como reparación sólo cabe la absolución". Ésta también alcanzó a Patricio Contesse, exgerente general de la empresa.

"Es el punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política, donde el fiscal (nacional) Jorge Abott y el SII fueron claves", lamentó el expersecutor Carlos Gajardo, quien investigó el escándalo en su origen, derivado del caso Penta.

