Alfredo Zamudio, director para Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, ofreció este lunes, en Lo Que Queda del Día de Cooperativa, un emotivo balance del trabajo de la organización noruega en suelo nacional, destacando que el país "merece una nueva oportunidad para el reencuentro".

El experto, que se despide del cargo tras una misión de seis años, aseguró que, aunque existen "muchas cosas que decirnos del pasado", también hay "muchas cosas que construir en conjunto para el futuro".

LEER ARTICULO COMPLETO