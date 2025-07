Chile Vamos se divide ante posible alianza parlamentaria con el Partido Republicano

Los partidos de Chile Vamos han manifestado distintas posturas ante la posibilidad de formar una alianza parlamentaria con el Partido Repúblicano para enfrentar a la coalición oficialista de cara a las elecciones de noviembre.

Si bien algunos dirigentes de la coalición han insistido en lograr un acuerdo con republicanos, como el caso del diputado Diego Schalper (RN), quien apuesta por avanzar en la unidad dentro del sector, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, descartó una posible lista en común con el partido de José Antonio Kast, pero se abrió a acordar pactos por omisión.

"Para nosotros es poco viable pensar en una lista parlamentaria común habiendo diferencias que son sustantivas. Nosotros no admiramos ni a Orbán ni a Bukele, como hacen ellos. Creemos en un reformismo social, serio, responsable y no en base a eslóganes", dijo el timonel de Evópoli en El Primer Café de Cooperativa.

"No veo, con todas estas diferencias que nosotros tenemos con ellos, cómo podemos tener una lista común. Ahora, eso no significa que no podamos pensar, por ejemplo, en pactos por omisión o acuerdos puntuales que maximicen el rendimiento electoral, porque de la oposición en este caso", planteó el legislador.

Sin embargo, desde republicanos se cerraron a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Chile Vamos, puesto que ya tienen una alianza con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

Schalper: "Son tiempos de unidad en la diversidad"

Pese a las diferencias, el diputado Diego Schalper (RN) abogó por avanzar en la unidad del sector: "Entendiendo que en la práctica existen miradas distintas, matices, (pero) creo que hoy día son tiempos de unidad en la diversidad y eso se tiene que expresar en la lista parlamentaria", indicó el legislador.

"Por lo mismo, hay que construir una lista única parlamentaria de oposición y hacer todos los las conversaciones que sean necesarias para lograr ese objetivo: una lista parlamentaria única que nos permita derrotar a la izquierda con claridad en noviembre y evidenciar que hoy día Chile no quiere más ideas refundacionales de izquierda, sino que quiere una mirada distinta", enfatizó.

Matthei suma nuevo respaldo

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sumó este martes un nuevo respaldo a su candidatura.

Se trata de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien renunció hace más de dos meses al Partido Republicano debido a su votación en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que no estuvo alineada con lo planteado por los dirigentes de la tienda.

"Creo que la opción más conveniente para Chile hoy es Evelyn Matthei", dijo Aravena esta mañana tras reunirse con la exalcaldesa de Providencia.