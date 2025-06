Propuesta de eliminar contribuciones genera división en Chile Vamos

La propuesta de la UDI de eliminar las contribuciones a la primera vivienda ha provocado división al interior de Chile Vamos luego de que el diputado Diego Schalper (RN) planteara que su partido tiene un enfoque distinto en el tema.

Asimismo, el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, llamó a discutir la propuesta con datos y rigor.

La respuesta de la UDI no se tardó en llegar y, a través de un comunicado, la bancada gremialista invitó a Schalper y a Larraín a dejar los centros de estudio y volver a las calles.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado Schalper bajó el tono al debate y llamó buscar puntos de encuentro con la UDI: "Tengo la sensación de que estamos bastante cerca. Cuando se dice, por ejemplo, que hay que eliminar las contribuciones respecto a la primera vivienda, yo me imagino que se refieren a los adultos mayores".

"Discutamos si de repente podemos decir si la primera vivienda llega hasta esta cantidad de recursos, también ahí tenemos que sentarnos y lo vamos a hacer el lunes, lo conversábamos con algunos. Estoy seguro de que, como siempre ha sido la tónica de Chile Vamos, vamos a dar con una propuesta sostenible de cara al futuro", complementó.

Por su parte, el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, aseveró: "Yo llamaría a los socios, en este caso a Schalper y a Larraín Matte, a que antes de opinar y calificar como populista una medida, las conozcan, es lo mínimo. Estoy seguro que no leyeron nuestra propuesta".

"Nosotros proponemos que la primera vivienda, la que usas con tu grupo familiar, esté exenta de pago de contribuciones. No estamos proponiendo que quien tiene dos, tres, cuatro o cinco propiedades no pague", enfatizó el legislador gremialista.

Aunque el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, afirmó que la propuesta de su partido será incluida en el programa de Gobierno de Evelyn Matthei, lo cierto es que el equipo programático todavía no define si incorporará la idea.

Kast evitó polemizar sobre la propuesta

En 2023, cuando el Partido Republicanos planteó la eliminación de las contribuciones en el Consejo Constitucional, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo le parecía "una medida regresiva".

Por lo anterior, el abanderado republicano José Antonio Kast evitó polemizar sobre un eventual giro de la abanderada de Chile Vamos: "Estamos contentos, y todo lo que sume en esta línea de eliminar la contribución a la primera vivienda, bienvenido. Entonces, lo que ellos planteen, nosotros lo vamos a aplaudir y apoyar. Y si lo de ellos es mejor, bienvenido también".

"Aquí lo importante es que se sentó en el debate público y que hoy día va creciendo la posición de no más contribución a la primera vivienda. Por lo tanto, no vamos a entrar en el debate si quién lo dijo primero, si fui yo primero, fuiste tú primero, que lo mío es mejor, no.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reafirmó su propuesta de eliminar completamente el pago de contribuciones.