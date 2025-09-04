Fernández, exconvencional: Fue una "farra" y obligó a un "cambio de corazón" en Gobierno de Boric

"Fue un fracaso, fue una farra y no había poco de embriaguez y borracheras", reflexionó el periodista y exconvencional Patricio Fernández, a tres años del plebiscito constitucional en el que la opción "rechazo" se impuso sobre el "apruebo" con un 62%.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, sostuvo que las pasiones "se volvieron caricaturescas" dentro y fuera de la Convención, y que la derrota "determinó" al Gobierno de Gabriel Boric, que "cambió de corazón y de enfoque" para dar paso a una nueva etapa política.

"El gobierno soñaba con ser otra cosa de lo que fue. Tras la derrota, prácticamente se reformuló, con Carolina Tohá y Mario Marcel como pilares de esa nueva etapa", señaló.

Sobre la Convención, Fernández reconoció que el proceso estuvo marcado por excesos: "Fue un fracaso, fue una farra, había embriaguez política. Todo esfuerzo moderador quedaba invisibilizado y se imponía una música muy intensa que venía del estallido social".

Pese a ello, sostuvo que varios de los ejes del debate constituyente siguen vigentes: "El pacto con la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos sociales básicos como salud, educación y vivienda, y la forma en que vamos a construir acuerdos políticos, son temas que volverán".

El también escritor destacó que la experiencia dejó una lección clave: "Las grandes transformaciones muchas veces es mejor asumirlas de manera progresiva y reformista, y no esperar resolverlas de un día para otro. Ese es un debate que atraviesa hoy a la izquierda, no solo en Chile".

Finalmente, Fernández advirtió que el plebiscito de 2022 no sólo alteró al Ejecutivo, sino que "desarticuló un orden político que venía desde 1988, abriendo paso a un reordenamiento -o desordenamiento- del sistema político chileno".