Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.3°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Democracia Cristiana

"Indecorosa": DC lamenta intervención de la ODCA por su apoyo a Jeannette Jara

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Pinochet
| Periodista Digital: Matías Morales

"No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional", dijo el diputado Héctor Barría (DC).

El jefe de bancada de la Falange instó a "estar atentos a los nuevos tiempos y tener capacidad de diálogo".

 ATON (archivo)

"Una intervención que creo que es bastante indecorosa, más aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo", afirmó Barría.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Democracia Cristiana (DC) chilena catalogó como una "intervención indecorosa" la suspensión temporal anunciada por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) a raíz de su apoyo a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

La organización, que agrupa a los partidos demócratas cristianos de una veintena de países de Latinoamérica, emitió un comunicado el sábado en el que rechaza el apoyo de la Falange a la abanderada del PC, señalando que es "incongruente con los principios humanistas cristianos y democráticos que la ODCA representa, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo".

Por lo anterior, el diputado Héctor Barría (DC), jefe de bancada de la Falange, manifestó su rechazo a la sanción: "Lamentamos la decisión de la ODCA. No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional".

El parlamentario catalogó la decisión como "una intervención que creo que es bastante indecorosa, más aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo".

"Creo que hay que estar atentos a los nuevos tiempos y tener capacidad de diálogo", concluyó el legislador.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada