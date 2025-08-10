"Indecorosa": DC lamenta intervención de la ODCA por su apoyo a Jeannette Jara
"No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional", dijo el diputado Héctor Barría (DC).
El jefe de bancada de la Falange instó a "estar atentos a los nuevos tiempos y tener capacidad de diálogo".
"Una intervención que creo que es bastante indecorosa, más aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo", afirmó Barría.