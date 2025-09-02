Con motivo del centenario de su nacimiento, la Universidad de Chile homenajeó en su Casas Central a su exrector Edgardo Boeninger, en un seminario titulado "Chile rumbo al futuro: Legado y desafíos en el centenario de Edgardo Boeninger", en el que el principal orador fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

"Es significativo que este encuentro tenga lugar al inicio de un mes tan cargado de sentido para nuestro país, un mes en que recordamos el golpe de Estado de 1973 y su dolorosa secuela de violaciones a los derechos humanos. Mes en que también celebramos a la República y la instalación de la Universidad de Chile. Esos tres hitos son consustanciales a la trayectoria de Edgardo Boeninger, pues es reconocido su papel como rector de la universidad en el intenso período de los años '70, su rol como articulador de consensos para terminar con la dictadura en los años '80 y su decisiva labor como uno de los constructores de la transición de la democracia en los años '90", dijo la rectora Rosa Devés.

