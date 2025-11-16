A sus 87 años, Ricardo Lagos votó asistido por una hija

Una de las postales más significativas de la jornada electoral fue la participación del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien, a sus 87 años, acudió a emitir su voto.

El militante socialista, que en enero de 2024 anunció su retiro de la vida pública, ejerció su derecho a sufragio en la mesa 162 del Instituto Superior de Comercio (Insuco), en el centro de Santiago, y lo hizo bajo la modalidad de voto asistido, una opción dispuesta para facilitar el proceso a personas mayores o con alguna condición que requiera ayuda.

Lagos llegó al local de votación acompañado por su hija menor, Francisca, quien le prestó la asistencia necesaria para llevar a cabo el proceso. Además, para facilitar su ingreso al local, el exmandatario utilizó un acceso especial.

La imagen de Lagos en las urnas se suma a las de otros dos expresidentes que también ejercieron su voto, Eduardo Frei (1994-2000) y Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) quienes también hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en el proceso eleccionario con responsabilidad y convicción.