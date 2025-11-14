Este domingo, Chile se prepara para una crucial jornada electoral que definirá la presidencia, diputados y senadores en siete regiones, con mesas de votación operativas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

Para este proceso, los votantes deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos hasta por un año, en medio de una alerta sobre más de 100.000 documentos pendientes de retiro en el Registro Civil.

En tanto, los vocales de mesa no excusados a tiempo se enfrentan a multas que oscilan entre 2 y 8 UTM y para facilitar el sufragio, el Metro, EFE y el transporte rural subsidiado serán gratuitos, aunque los buses RED en la capital mantendrán su cobro.

Mientras que el comercio mayorista, como malls y strip centers, permanecerá cerrado por feriado obligatorio, mientras que supermercados y farmacias podrán abrir.

Aquellos que no puedan votar deberán justificar su ausencia por enfermedad, discapacidad o distancia (más de 200 km) ante el Juzgado de Policía Local. Además, se garantizan facilidades para el voto asistido de adultos mayores y personas con discapacidad.

