Cadem: Kast inicia segunda vuelta presidencial con ventaja de 16 puntos sobre Jara

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, comienza la campaña de segunda vuelta con una ventaja de 16 puntos frente a su contendora Jeannette Jara (oficialismo y DC).

De acuerdo con el primer sondeo posterior a la primera vuelta presidencial, Kast alcanzó un 58% de intención de voto, mientras que Jara obtuvo un 42%. La medición también mostró que el electorado proveniente de otras candidaturas será clave en el resultado final.

Entre quienes votaron por Franco Parisi (PDG), un 34% afirma que apoyaría a Kast, mientras que 22% optaría por Jara; un 44% aún no se define. En el caso de Johannes Kaiser (PNL), 92% se inclinaría por Kast, y entre los votantes de Evelyn Matthei (Chile Vamos), el republicano captaría un 60%, frente a un 21% que preferiría a la candidata oficialista.

La encuesta no solo midió intención de voto, sino también percepción de triunfo. En ese punto, un 62% cree que Kast será el próximo mandatario, mientras que un 28% piensa que quien gobernará será Jara.

Los atributos buscados

Consultados sobre cuáles son los atributos más importantes para dirigir el país, los participantes priorizaron cuatro áreas: "capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico" (34%), "hacer cambios sociales en educación, salud, pensiones y vivienda" (32%), "hacer crecer la economía y volver a generar empleo" (31%) y "resolver los problemas del país" (29%).

En esas materias, Kast obtiene mayoría de reconocimiento. Es visto como un candidato "capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico" (53%), "capaz de resolver los problemas de inmigración" (53%), con "autoridad y liderazgo" (52%), y alguien que "podrá hacer cambios radicales" (51%).

Además, se le asocia con la "capacidad de hacer crecer la economía y generar empleo" (51%) y con "carácter" (48%). También es percibido como alguien que "logrará darle gobernabilidad al país" (45%).

En contraste, el estudio muestra que la fortaleza de Jara se concentra en rasgos personales. Los encuestados la describen como "tolerante frente a la diversidad" (44%), "simpática" (42%), "cercana" (40%) y "carismática" (40%).

Evaluación del gobierno

Finalmente, el estudio registró también la evaluación del Presidente Gabriel Boric durante la tercera semana de noviembre. Un 33% aprueba su gestión (+1 punto), mientras que un 60% la desaprueba (-4 puntos).