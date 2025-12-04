Carmen Frei firma carta crítica a Kast por posible indulto a presos de Punta Peuco

La exsenadora y expresidenta de la Democracia Cristiana Carmen Frei firmó junto a un grupo de personas ligadas a la defensa de los derechos humanos una carta en la que se cuestiona la posibilidad de que José Antonio Kast, de llegar a la Presidencia tras la segunda vuelta del 14 de diciembre, indulte a condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen su pena el en penal de Punta Peuco.

El documento está firmado también por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouliioux, Francisco Ugás y Alonso Salinas; y María Paz Ortega Frei, hija de la exparlamentaria.

En el texto, que no incluye un apoyo a la postulante oficialista, Jeannette Jara, se expresa que "ante las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, relativas a una posible liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad recluidos en los penales de nuestro país, queremos manifestar lo siguiente: La comunidad internacional y Chile, en tanto integrante de esta, han avanzado en establecer como un valor fundamental el respeto irrestricto a la dignidad humana y el reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo cual se ha expresado en múltiples instrumentos normativos del sistema internacional y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que disponen normas vinculantes y estándares fundamentales para nuestro Estado".

"Dichos tratados internacionales sobre derechos humanos han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile, encontrándose en vigor; y, en cumplimiento de esas obligaciones internacionales, aquél ha garantizado y protegido dichos derechos que emanan de la naturaleza humana y ha adecuado la legislación nacional a las normas del derecho internacional. Estas normas sobre derechos humanos obligan, por ende, a los Gobiernos de cualquier signo político, los que deben reconocerlos, respetarlos, protegerlos y promoverlos, sin discriminación", añade la misiva.

"La propuesta de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique impunidad y extraer de la justicia a quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar que nos afectó en el pasado reciente, y cuyos efectos perviven hasta la actualidad, representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país y en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, y representa, además, una afrenta directa a las víctimas y sus familias", expone.

"Los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político. No podemos permitir ni aceptar una interpretación antojadiza y parcializada de la historia, que pretenda relativizar los horrores y sufrimientos vividos durante la dictadura por miles de chilenas y chilenos", argumenta la carta.

"La Justicia debe ser igual para todos y ante múltiples horrendos crímenes cometidos, actuó. Tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones forzadas y que, por lo tanto, no se cumplan las condenas establecidas, jamás traerá la paz y mantendrá esta herida abierta en el alma de Chile. Los condenados, sin importar su origen o rango, deben cumplir sus sentencias en igualdad de condiciones", exponen también los firmantes.

"La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son deberes del Estado. La hora de estos pilares que erigen todo proceso de Justicia Transicional siempre llega, y cualquier intento de revertir los fallos judiciales o de buscar impunidad sólo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile", advierten.

"Reiteramos el llamado a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad a quienes la justicia ha determinado culpables de crímenes atroces sean civiles o militares. El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales", sentencia el texto.

Carmen Frei by Cooperativa.cl