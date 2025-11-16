Colas en las mesas de votación: Servel abierto a buscar formas de "optimizar el proceso"
La elección de este domingo abundó en escenas de personas haciendo largas filas, y esperando por sufragar incluso al filo de la hora inicialmente presupuestada.
Son los primeros comicios presidenciales con inscripción automática y voto obligatorio de nuestra historia.
El Servel explicó que ampliar una elección a dos días o modificar el número de votantes por mesa son reformas que, necesariamente, requieren la concurrencia del Gobierno y del Parlamento.