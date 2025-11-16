Colas en las mesas de votación: Servel abierto a buscar formas de "optimizar el proceso"

Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), abordó esta tarde las largas filas que se registraron en los diferentes locales de votación del país y se mantuvieron hasta pocos minutos antes del cierre de mesas.

Figueroa reconoció que al ser una votación con inscripción automática y voto obligatorio, existe "un padrón electoral mucho más amplio y eso ha implicado mayor concurrencia a los locales de votación".

En esa línea, respondió a las consultas sobre las largas filas que se han registrado: "El Servel ha desarrollado diferentes alternativas (para solucionarlas). En 2024, en una votación múltiple con cuatro elecciones, tuvimos una elección de dos días".

"También hemos propuesto reformas legales para poder distribuir a los electores por mesa en un número diferente, a los 400 que se establece en la actual legislación, y de esa manera distribuir mejor la votación para poder realizarla en un solo día", sostuvo.

No obstante, reparó en que "cualquier alternativa requiere reforma legal, así que es algo que vamos a seguir proponiendo al Congreso y al Poder Ejecutivo".