Comercio pide una ley exprés que le permita abrir en segunda vuelta

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) señaló este martes a El Diario de Cooperativa que agotará "todas las opciones" para revertir, antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, la normativa que obliga al comercio formal a cerrar durante las jornadas electorales.

El presidente del gremio, José Pakomio, calificó la norma como anacrónica y perjudicial para el empleo y la libertad económica, subrayando que la medida afecta principalmente a las pymes, ya que el 80% de las tiendas en los grandes centros comerciales -como malls y "caracoles"- son franquicias operadas por pequeños inversionistas que dependen de estas ventas.

El líder de la CNC criticó duramente la falta de progreso legislativo, a pesar de que la elección es conocida con antelación. "La verdad es que el listado es bastante largo sobre lo que hemos hecho y lo que hemos estado trabajando", sostuvo, pero afirmó que "ha faltado mucha voluntad política para avanzar sobre (eliminar) esta traba que existe hoy día".

Recordó que el mes de diciembre concentra el 12% de las ventas anuales del sector y subrayó que el domingo 14, a una semana de Navidad, es crucial: "Se estiman pérdidas cercanas a los 144 mil y 168 mil millones de pesos" sólo debido al cierre forzoso de aquella jornada, advirtió.

Pakomio abogó por avanzar hacia lo que llamó un "sistema democrático moderno", citando ejemplos de países vecinos donde el comercio funciona con normalidad durante las elecciones.

"Mis pares regionales no podían creer que esto era así en Chile. En Argentina funciona el comercio de forma normal durante esos días de elecciones; (lo mismo que en) Uruguay, Perú, Brasil", comentó.

Insistió en que existen antecedentes positivos, como la posibilidad de operar con normalidad el sábado durante la elección de gobernadores regionales y alcaldes el año pasado: "Pudimos operar de forma normal y la participación (en las urnas) fue importante. El 55% del padrón votó ese día donde pudimos operar de forma normal", apuntó

Respecto a la posibilidad de destrabar la norma a tiempo, Pakomio se mostró cautelosamente optimista. Aunque la medida ya estaría zanjada para la segunda vuelta, indicó que "existe una ventana, quizás muy pequeña", que han transmitido a la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja.

"Siempre trato de de leer en positivo y buscar de alguna forma avanzar; agotar todas todas las opciones para destrabar esto", aseguró el titular de la CNC.