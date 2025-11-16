El conteo de votos de la apretada primera vuelta
Las mesas electorales para las elecciones presidenciales y parlamentarias cerraron este domingo a las 18:00 horas, excepto en los casos puntuales en los que algún ciudadano rezagado quiso votar, tras lo cual los vocales ordenaron las papeletas y tras eso comenzó, a viva voz, el conteo público.
