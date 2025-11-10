Elecciones 2025: Metro y trenes urbanos de EFE serán gratis durante jornada electoral

El Gobierno anunció un plan especial de transporte para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de este domingo 16 de noviembre, que incluye la gratuidad en Metro, trenes y buses para facilitar que todas las personas puedan votar.

El Metro de Santiago y los trenes de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) serán gratuitos durante toda la jornada electoral, al igual que el transporte público subsidiado en zonas rurales y aisladas.

En Valparaíso, el Tren Limache-Puerto, que también será gratis, empezará a funcionar desde las 7 de la mañana, con trenes dobles y una frecuencia cada 12 minutos. En otras ciudades como Valparaíso, Concepción y Temuco, los buses urbanos tendrán horarios especiales y comenzarán a funcionar entre las 7:00 y 7:30 de la mañana.

Además, se dispondrán más de 2.600 servicios gratuitos en zonas rurales y aisladas, incluyendo recorridos terrestres, marítimos y lacustres.

En lugares más alejados, como la isla Alejandro Selkirk en Juan Fernández, se organizaron servicios especiales para recoger a los votantes el día antes de la elección. Lo mismo ocurre en Arica-Parinacota y Los Lagos, donde también habrá transporte especial para facilitar el voto.