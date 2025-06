Una pregunta tan particular como "¿A qué candidato le dejarías a cargo tu mascota?" ha servido de gancho para una reciente encuesta de la empresa In Situ, que busca medir la opinión pública desde una perspectiva distinta a los sondeos electorales tradicionales. Este estudio, denominado Vox Pop, pretende ocupar un espacio en el análisis de la opinión pública que no siempre está cubierto, centrándose en códigos más cercanos y cotidianos para las personas.

A diferencia de las encuestas predictivas sobre resultados electorales, el estudio propuso descomponer los elementos principales que explican la preferencia o cercanía de las personas hacia un líder de opinión o candidato.

El sociólogo y director de investigación de In Situ, Pablo Subercaseaux, explicó que identificaron cinco dimensiones clave que influyen en esta conexión: confianza, cercanía, liderazgo, carisma y competencia en crisis. Estas son las variables que, según la metodología de Vox Pop, explican la preferencia por los candidatos.

Los resultados de la encuesta arrojan distintas proyecciones hacia los diferentes candidatos en función de estas dimensiones. Mientras que para algunos el liderazgo puede ser más relevante, para otros el carisma destaca como un factor súper fuerte, especialmente en ciertos candidatos del oficialismo.

