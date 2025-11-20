Equipo de Kast en materia de seguridad se reunió con los de Matthei y Kaiser

Los equipos para materias de seguridad de los excandidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) se reunieron esta jornada con el del postulante republicano, José Antonio Kast, para zanjar el aterrizaje de nuevos nombres en el comando.

En la instancia, también estuvieron presentes parlamentarios electos de la colectividad republicana, como los ahora senadores Rodolfo Carter y Cristián Vial, y el nuevo diputado Enrique Bassaletti, general en retiro de Carabineros.

La presencia más llamativa fue la de Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas y extimonel del Partido Radical, quien confirmó que votará por Kast en el balotaje del 14 de diciembre.

Cooperativa consultó a Maldonado si se sigue identificando con la centroizquierda, a lo que respondió afirmativamente ya que cree que el sector busca el progreso del país. Sin embargo, enfatizó que Chile requiere seguridad y manifestó que prefiere un cambio en vez de continuidad.

La cita entre los equipos de seguridad de las derechas siguió a otra reunión realizada a primera hora de esta jornada entre Kaiser; el timonel de Republicanos y senador electo, Arturo Squella; el vicepresidente del Partido Nacional Libertario y diputado electo, Hans Marowski; el diputado Cristián Labbé; y el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, que tuvo como fin articular el apoyo de toda la oposición.

En paralelo, el abanderado republicano se encuentra en la Región de Arica, en el paso fronterizo Chacalluta.