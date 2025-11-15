El consultor senior de la Mutual de Seguridad, Cristián Ramírez, señaló en Cooperativa que, con motivo del calor pronosticado para las elecciones de este domingo, ojalá la gente "vote temprano, antes de las 11:00 de la mañana, cuando la temperatura es mucho más baja, porque después se empieza a incrementar".

"Desde el primero de noviembre hasta el mes de marzo, todo el país, pero principalmente entre Arica y Los Lagos, estamos en lo que se conoce como una alerta preventiva por altas temperaturas. Eso significa que tenemos que ir reforzando los mensajes, la regulación, fiscalización y la comunicación permanente de este riesgo, porque afecta a las personas", sostuvo.

