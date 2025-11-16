Gran afluencia de personas en comisarías para excusarse de votar
Durante la jornada de elección de este domingo, gran cantidad de personas concurrieron a comisarías de todo el país para excusarse por no votar debido a que estaban a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, que es la única razón que se debe acreditar con una constancia ante Carabineros; las otras causales se argumentan una vez recibida la citación de los juzgados de policía local en un plazo de un año.
