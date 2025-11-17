Hasta la madrugada se contaban los votos en la elección de diputados
En esta elección se renuevan los 155 escaños de la Cámara Baja.
En esta elección se renuevan los 155 escaños de la Cámara Baja.
Junto con la primera vuelta presidencial, se eligió este domingo a la mitad del Senado y la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por tratarse de una elección con muchas menos diferencias de votos entre los candidatos, hasta la madrugada se seguían calculando quiénes serían los integrantes de la Cámara Baja, a través del sistema D'Hondt, que complejiza la designación de los escaños.
Según lo que se proyectaba al cierre de esta edición los electos serían los siguientes:
Distrito 1 (3 diputados)
Distrito 2 (3 diputados)
Distrito 3 (5 diputados)
Distrito 4 (5 diputados)
Distrito 5 (7 diputados)
Distrito 6 (8 diputados)
Distrito 7 (8 diputados)
Distrito 8 (8 diputados)
Distrito 9 (7 diputados)
Distrito 10 (8 diputados)
Distrito 11 (6 diputados)
Distrito 12 (7 diputados)
Distito 13 (5 diputados)
Distrito 14 (6 diputados)
Distrito 15 (5 diputados)
Distrito 16 (4 diputados)
Distrito 17 (7 diputados)
Distrito 18 (4 diputados)
Distrito 19 (5 diputados)
Distrito 20 (8 diputados)
Distrito 21 (5 diputados)
Distrito 22 (4 diputados)
Distrito 23 (7 diputados)
Distrito 24 (5 diputados)
Distrito 25 (4 diputados)
Distrito 26 (5 diputados)
Distrito 27 (3 diputados)
Distrito 28 (3 diputados)