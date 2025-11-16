Insulza, Durana, Ebensperger y Prohens dicen adiós al Senado

La elección legislativa de este domingo, que renovó 23 de los 50 escaños del Senado en siete regiones, se caracterizó por la derrota de figuras con larga trayectoria y el ingreso de nuevos liderazgos.

Cuatro de los nueve senadores en ejercicio que competían en las urnas no lograron ser electos para el periodo 2026-2034:

José Durana (UDI): Competía por la Región de Arica (Circunscripción I) y sumó un 14,69% de los votos.

Luz Ebensperger (UDI): Postulaba por la Región de Tarapacá (Circunscripción II) y no logró el escaño, obteniendo solo un 8,76% de los votos.

Rafael Prohens (Renovación Nacional): Repetía por la Región de Atacama (Circunscripción IV) y logró solo un 3,63% de los votos.