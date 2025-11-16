Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Elecciones

Insulza, Durana, Ebensperger y Prohens dicen adiós al Senado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

No lograron ser reelectos para el periodo 2026-2034.

Insulza, Durana, Ebensperger y Prohens dicen adiós al Senado
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La elección legislativa de este domingo, que renovó 23 de los 50 escaños del Senado en siete regiones, se caracterizó por la derrota de figuras con larga trayectoria y el ingreso de nuevos liderazgos.

Cuatro de los nueve senadores en ejercicio que competían en las urnas no lograron ser electos para el periodo 2026-2034:

  • José Durana (UDI): Competía por la Región de Arica (Circunscripción I) y sumó un 14,69% de los votos.
  • Luz Ebensperger (UDI): Postulaba por la Región de Tarapacá (Circunscripción II) y no logró el escaño, obteniendo solo un 8,76% de los votos.
  • Rafael Prohens (Renovación Nacional): Repetía por la Región de Atacama (Circunscripción IV) y logró solo un 3,63% de los votos.
  • José Miguel Insulza (Partido Socialista): Tras cambiarse de región para esta elección (desde Arica), competía por la Circunscripción VI (Región de Valparaíso) y obtuvo el 3,40% de los votos, quedando fuera del Senado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada