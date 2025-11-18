Síguenos:
Isidro Solís: Mi decisión de no votar por Kast es personal; no de Amarillos

El vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, anunció que este jueves el partido tendrá una reunión para definir qué hará en segunda vuelta, luego de que la candidata que apoyaron institucionalmente, Evelyn Matthei, quedara fuera de la carrera a La Moneda.

El exministro afirmó que hay una tendencia hacia declarar libertad de acción de los militantes y junto con descartar su apoyo a Jeannette Jara se hizo cargo de su anunció, hace meses, de que no votaría por el postulante del Partido Republicano, aunque aclaró que “no votar por José Antonio Kast es una posición personal mía; no como vicepresidente de Amarillos”.

