Un momento de alta tensión se vivió durante el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, cuando Jeannette Jara acusó a José Antonio Kast de "amparar" a quienes "se joden a la gente" con las colusiones, en alusión a su principal asesor económico, Jorge Quiroz.

"Tú te jodes a la gente y los amparas (a quienes lo hacen) en tus equipos. Si eres Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?", emplazó la exministra del Trabajo.

Tal intervención generó una respuesta inmediata del republicano, quien acusó a Jara de haber "amparado" a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior formalizado por violación y abuso sexual.

