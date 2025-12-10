La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, puso fin a su campaña en la Región Metropolitana con un multitudinario acto en la Plaza Matte de Puente Alto, congregando a más de 12.000 personas, según cifras de su equipo. Pasadas las 21:00 horas, la abanderada progresista subió al escenario para dar su último discurso en la capital antes del balotaje, centrando su mensaje en los riesgos que implicaría un triunfo de su contendor, el opositor José Antonio Kast.

"Debemos ganar porque no podemos retroceder. Muchas conquistas se han demorado largos años de lucha para hacerse realidad", aseguró Jara, que advirtió que la elección del domingo pone en juego derechos fundamentales, como mejora de las pensiones, la ley de 40 horas laborales y la lucha contra la impunidad. "Está en juego la impunidad para pedófilos, para violadores de derechos humanos. No lo podemos permitir, no puede haber un retroceso en nuestra patria", enfatizó.

Este cierre en Santiago precede al acto final de campaña, que la candidata realizará este jueves en la Región de Coquimbo.

