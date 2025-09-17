En un acto realizado en el Bar Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio inicio formal a su campaña hacia La Moneda. La actividad contó con la presencia del diputado Gonzalo Winter y la sorpresiva reaparición de Carolina Tohá, exministra y exprecandidata presidencial del PPD, quien en las últimas semanas había estado ausente de la escena pública.

Tohá reafirmó su respaldo a Jara, subrayando que su apoyo busca ser una señal visible de unidad en la centroizquierda: "El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor. Va a ser mejor el que vamos a tener con Jeannette Jara".

Por su parte, Jara destacó el simbolismo de iniciar la campaña en Fiestas Patrias y desde un barrio popular. "Qué bonito es estar lanzando esta campaña presidencial en esta semana en que compartimos con la familia (…) No como Kast que está en el extranjero, así de patriota. Cuando uno ama su patria al menos respeta eventos como estos", señaló.

