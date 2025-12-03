Síguenos:
Jara y expropiación para megatoma de San Antonio: "No es la solución perfecta, es la que se pudo"

Publicado:
Llévatelo:
Aunque "los fallos hay que cumplirlos y las tomas son ilegales", el mega asentamiento en San Antonio impone "una excepción en política pública", dijo Jeannette Jara en el Debate Archi.

La abanderada oficialista-DC opinó que la expropiación de 100 hectáreas anunciada el martes por el Gobierno "no es la solución perfecta, (sino que) es la solución que se pudo", ante la irresponsabilidad que implicaba "desalojar 10 mil familias y dejarlas a la buena de Dios".

Si llega a La Moneda, prometió, sin embargo, ante cualquier toma "voy a desalojar, porque no corresponden"

