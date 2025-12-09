Jara y Kast se juegan las últimas cartas en el debate final de Anatel

El tercer y final debate presidencial entre Jeannette Jara (oficialismo y la Democracia Cristiana) y José Antonio Kast (oposición), organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), arrancó este martes a las 21:00 horas.

Los dos aspirantes a La Moneda debatirán durante aproximadamente dos horas y media, con cuatro interrupciones comerciales, en su último cara a cara antes de la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre.

El encuentro es transmitido de manera simultánea por todos los canales miembros de Anatel: La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, además de sus plataformas digitales.

La instancia está dividida en 11 segmentos: nueve bloques temáticos, cada uno a cargo de un periodista distinto, y dos espacios de preguntas cruzadas, donde cada candidato podrá interpelar directamente al otro. Al cierre, además, ambos tendrán espacio para sus mensajes finales.

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló a Lo Que Queda del Día de Cooperativa que el formato del debate incorporará novedades importantes para fomentar la confrontación directa de ideas entre los candidatos, en contraste con el estilo más expositivo del encuentro de la primera vuelta.

"Hoy día ustedes van a ver a los dos candidatos sentados en mesones, más bien enfrentados entre ellos. La idea de los distintos bloques temáticos que va a tener el debate es que se genere la mayor cantidad de conversación posible entre ellos, que haya debate. Por lo tanto, creemos que para la gente puede ser una instancia muy valiosa para poder contrastar visiones, propuestas y posiciones que tienen los candidatos", explicó.

Vidal destacó que, para garantizar la fluidez de la discusión y evitar interrupciones innecesarias, "los minutos que cada uno de los candidatos tienen (para intervenir) se van descontando de su propio bolsón de minuto", añadiendo que "en el fondo no se tienen que interrumpir para ganar tiempo; cada uno tiene cuatro minutos en cada uno de los bloques y, a medida que vayan hablando, se les va a ir descontando de su respectivo tiempo".

Además, buscando la máxima concentración en las ideas, la organización acordó con ambos comandos de que no se permitirá "ningún tipo de soporte electrónico (...) Ni teléfono ni tablet ni reloj inteligente. Solamente (podrán llevar) apoyo en papel y lápiz: apuntes que ellos podrían traer o papel si es que quieren ir tomando nota durante el debate", indicó el líder de Anatel.

El debate será moderado por Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión), y tendrá lugar en el Estudio 2 del canal público, en la comuna de Providencia.

Gobernabilidad, seguridad, migración y 40 horas

El primer bloque, centrado en Gobernabilidad y Política, comenzó con el periodista Iván Valenzuela confrontando a José Antonio Kast sobre sus duras críticas pasadas al gobierno de Sebastián Piñera. El republicano señaló que "todo uno tiene que verlo dentro del contexto histórico", añadiendo que la "principal diferencia en ese momento con el gobierno de Sebastián Piñera fue el que cambio que se quiso hacer del tema constitucional". No obstante, afirmó que estas diferencias quedaron en el pasado y que hoy trabajan unidos co Chile Vamos para enfrentar a la "izquierda radical". Jara, por su parte, defendió la necesidad de amplios acuerdos políticos, aunque criticó que Kast parece tener una visión donde "todo es negativo: antes era el Presidente Piñera, ahora es el Presidente Boric".

Una de las revelaciones más destacadas fue el compromiso de ambos candidatos de renunciar a sus partidos en caso de ser electos. Jeannette Jara confirmó que, de llegar a La Moneda, renunciaría al Partido Comunista, argumentando que "la Presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos", citando como ejemplo a estadistas como Piñera y Patricio Aylwin. Kast, sin embargo, restó importancia a esta decisión, señalando que el hecho de que su adversaria renuncie a una militancia que "ha sido parte del fracaso de este gobierno, creo que no hace la diferencia". En su caso, Kast señaló que no seguiría siendo militante del Partido Republicano, un gesto que, según él, ya había hecho en el pasado para representar a "Chile entero".

Jara y Kast afirmaron que renunciarán a sus partidos en caso de ser electos #Cooperativa90 https://t.co/CJh4bYJ2VH pic.twitter.com/2vYLhV64Ze — Cooperativa (@Cooperativa) December 10, 2025

El debate se trasladó a Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado. "En los primeros 100 días vamos a implementar 100 operativos en 100 barrios peligrosos", dijo Jara, quien prometió también "la construcción de cinco nuevas cárceles", que deberán ser para población segregada de alta peligrosidad. Kast, en cambio, se centró en la existencia de cupos no utilizados, como la cárcel La Laguna en el Maule, y en la necesidad de aplicar una ley de segregación. Enfatizó que su "gobierno de emergencia" será "implacable" y que los reclusos "van a cumplir la ley, van a usar uniforme, se van a cortar el pelo como corresponde".

Finalmente, el tema de los indultos y conmutaciones de pena generó un fuerte cruce. Jara mantuvo su postura de no indultar, incluso por razones humanitarias, y acusó a Kast de promover la conmutación para "violadores de niños y para pedófilos". El opositor negó categóricamente indultar a abusadores, pero defendió la revisión de casos de violaciones de derechos humanos bajo criterios humanitarios, mencionando la situación de un "soldado conscripto a la época que ocurrió el quiebre institucional".

En cuanto a la posibilidad de un Estado de Emergencia, Jara afirmó que "voy a usar todas las armas que nos dé el estado de derecho para resguardar la seguridad pública. Decretaría estado de emergencia constitucional. Si es necesario voy a hacerlo", mientras que Kast descartó enviar reos a cárceles extranjeras, como El Salvador, asegurando que "todo el que cometa delito en Chile va a cumplir su pena en Chile".

Sobre migración, Kast fue cuestionado por Jara la confusión en sus propuestas, que pasaron de la expulsión a la invitación a salir y, finalmente, a la negación de beneficios estatales. El republicano aclaró que su plan se basa en otorgar un plazo de 92 días para que dejen el país, afirmando que "no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000". Agregó que, tras el plazo, la persona que solicite cualquier recurso del Estado "va a ir registrada y va a ser invitada a salir". Además, al abordar el tema de padres irregulares con hijos chilenos, defendió que ellos deben tomar la decisión, y si no se llevan a sus hijos, "tendremos que hacernos cargo nosotros".

Por su parte, Jara criticó la inconsistencia de su adversario, acusándolo de "mentirle a la ciudadanía, de decirle una cosa u otra, solo con el objetivo de agarrar unos votitos por aquí y unos votitos por allá". La candidata defendió su propuesta de "empadronamiento" o registro para saber quién está en Chile, señalando que los que no se empadronen sí serán expulsados. La oficialista cuestionó la viabilidad del plan de Kast, argumentando que enviar a 330.000 personas en avión a una tasa de 100 por día tomaría "9 años de un avión al día", y cerró su intervención insistiendo en que el tema migratorio "es de verdad y requiere respuestas sinceras y no debate debate que vayas confundiendo a la ciudadanía, inventando un concepto tras otro".

En desarrollo...