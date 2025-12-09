Jara y Kast se jugaron las últimas cartas en el debate final de Anatel

El tercer y final debate presidencial entre Jeannette Jara (oficialismo y la Democracia Cristiana) y José Antonio Kast (oposición), organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), arrancó este martes a las 21:00 horas.

Los dos aspirantes a La Moneda debatieron durante más de dos horas y media en su último cara a cara antes de la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre.

El encuentro fue transmitido de manera simultánea por todos los canales miembros de Anatel: La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, además de sus plataformas digitales.

La instancia estuvo dividida en nueve bloques temáticos, cada uno a cargo de un periodista distinto, y dos espacios de preguntas cruzadas, donde cada candidato pudo interpelar directamente al otro. Al cierre, además, ambos tuvieron un minuto para sus mensajes finales.

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló a Lo Que Queda del Día de Cooperativa que el formato del debate incorporará novedades importantes para fomentar la confrontación directa de ideas entre los candidatos, en contraste con el estilo más expositivo del encuentro de la primera vuelta.

"Hoy día ustedes van a ver a los dos candidatos sentados en mesones, más bien enfrentados entre ellos. La idea de los distintos bloques temáticos que va a tener el debate es que se genere la mayor cantidad de conversación posible entre ellos, que haya debate. Por lo tanto, creemos que para la gente puede ser una instancia muy valiosa para poder contrastar visiones, propuestas y posiciones que tienen los candidatos", explicó.

Vidal destacó que, para garantizar la fluidez de la discusión y evitar interrupciones innecesarias, "los minutos que cada uno de los candidatos tienen (para intervenir) se van descontando de su propio bolsón de minuto", añadiendo que "en el fondo no se tienen que interrumpir para ganar tiempo; cada uno tiene cuatro minutos en cada uno de los bloques y, a medida que vayan hablando, se les va a ir descontando de su respectivo tiempo".

Además, buscando la máxima concentración en las ideas, la organización acordó con ambos comandos de que no se permitirá "ningún tipo de soporte electrónico (...) Ni teléfono ni tablet ni reloj inteligente. Solamente (podrán llevar) apoyo en papel y lápiz: apuntes que ellos podrían traer o papel si es que quieren ir tomando nota durante el debate", indicó el líder de Anatel.

El debate fue moderado por Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión), y tendrá lugar en el Estudio 2 del canal público, en la comuna de Providencia.

Gobernabilidad, seguridad, migración y 40 horas

El primer bloque, centrado en Gobernabilidad y Política, comenzó con el periodista Iván Valenzuela confrontando a José Antonio Kast sobre sus duras críticas pasadas al gobierno de Sebastián Piñera. El republicano señaló que "todo uno tiene que verlo dentro del contexto histórico", añadiendo que la "principal diferencia en ese momento con el gobierno de Sebastián Piñera fue el que cambio que se quiso hacer del tema constitucional". No obstante, afirmó que estas diferencias quedaron en el pasado y que hoy trabajan unidos co Chile Vamos para enfrentar a la "izquierda radical".

Jara, por su parte, defendió la necesidad de amplios acuerdos políticos, aunque criticó que Kast parece tener una visión donde "todo es negativo: antes era el Presidente Piñera, ahora es el Presidente Boric".

Una de las revelaciones más destacadas fue el compromiso de ambos candidatos de renunciar a sus partidos en caso de ser electos. Jeannette Jara confirmó que, de llegar a La Moneda, renunciaría al Partido Comunista, argumentando que "la Presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos", citando como ejemplo a estadistas como Piñera y Patricio Aylwin. Kast, sin embargo, restó importancia a esta decisión, señalando que el hecho de que su adversaria renuncie a una militancia que "ha sido parte del fracaso de este gobierno, creo que no hace la diferencia". En su caso, Kast señaló que no seguiría siendo militante del Partido Republicano, un gesto que, según él, ya había hecho en el pasado para representar a "Chile entero".

El debate se trasladó a Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado. "En los primeros 100 días vamos a implementar 100 operativos en 100 barrios peligrosos", dijo Jara, quien prometió también "la construcción de cinco nuevas cárceles", que deberán ser para población segregada de alta peligrosidad. Kast, en cambio, se centró en la existencia de cupos no utilizados, como la cárcel La Laguna en el Maule, y en la necesidad de aplicar una ley de segregación. Enfatizó que su "gobierno de emergencia" será "implacable" y que los reclusos "van a cumplir la ley, van a usar uniforme, se van a cortar el pelo como corresponde".

Finalmente, el tema de los indultos y conmutaciones de pena generó un fuerte cruce. Jara mantuvo su postura de no indultar, incluso por razones humanitarias, y acusó a Kast de promover la conmutación para "violadores de niños y para pedófilos". El opositor negó categóricamente indultar a abusadores, pero defendió la revisión de casos de violaciones de derechos humanos bajo criterios humanitarios, mencionando la situación de un "soldado conscripto a la época que ocurrió el quiebre institucional".

En cuanto a la posibilidad de un Estado de Emergencia, Jara afirmó que "voy a usar todas las armas que nos dé el estado de derecho para resguardar la seguridad pública. Decretaría estado de emergencia constitucional. Si es necesario voy a hacerlo", mientras que Kast descartó enviar reos a cárceles extranjeras, como El Salvador, asegurando que "todo el que cometa delito en Chile va a cumplir su pena en Chile".

Sobre migración, Kast fue cuestionado por Jara la confusión en sus propuestas, que pasaron de la expulsión a la invitación a salir y, finalmente, a la negación de beneficios estatales. El republicano aclaró que su plan se basa en otorgar un plazo de 92 días para que dejen el país, afirmando que "no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000". Agregó que, tras el plazo, la persona que solicite cualquier recurso del Estado "va a ir registrada y va a ser invitada a salir". Además, al abordar el tema de padres irregulares con hijos chilenos, defendió que ellos deben tomar la decisión, y si no se llevan a sus hijos, "tendremos que hacernos cargo nosotros".

Por su parte, Jara criticó la inconsistencia de su adversario, acusándolo de "mentirle a la ciudadanía, de decirle una cosa u otra, solo con el objetivo de agarrar unos votitos por aquí y unos votitos por allá". La candidata defendió su propuesta de "empadronamiento" o registro para saber quién está en Chile, señalando que los que no se empadronen sí serán expulsados.

La oficialista cuestionó la viabilidad del plan de Kast, argumentando que enviar a 330.000 personas en avión a una tasa de 100 por día tomaría "9 años de un avión al día", y cerró su intervención insistiendo en que el tema migratorio "es de verdad y requiere respuestas sinceras y no debate debate que vayas confundiendo a la ciudadanía, inventando un concepto tras otro".

Al final del primer bloque, Jara interpeló directamente a Kast por la ley de 40 horas, afirmando que su programa "dice explícitamente que las va a suspender en las PYMES" y preguntó: "¿Por qué quiere hacer eso? Si la gente tanto tiempo ha estado por tener más tiempo con su familia y cuidar a sus hijos". En su respuesta, el opositor aseguró: "No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas porque va a tener más oportunidades y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa", cerrando su intervención con la promesa de no "quitar ningún derecho adquirido".

De Venezuela a la corrupción y megatoma

El segundo bloque del debate Anatel abordó tres temas cruciales para el país: Relaciones Internacionales, Corrupción y Políticas Sociales. En el ámbito internacional, la pregunta inicial se centró en el régimen de Nicolás Maduro y la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado. Ambos candidatos coincidieron en que el dictador debe dejar el poder, aunque difirieron en la forma. Jeannette Jara afirmó que "es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder" y que su gobierno apoyaría desde la diplomacia "todas las medidas que promuevan una transición en Venezuela" impulsada por el pueblo venezolano.

Jara en debate Anatel: Es evidente que Maduro debe dejar el poder #Cooperativa90 https://t.co/YlJpiTb7Ly pic.twitter.com/GywYZ2bkcv — Cooperativa (@Cooperativa) December 10, 2025

José Antonio Kast fue más categórico, exigiendo que Maduro deje el poder "vivo tiene que dejarlo para que pague sus culpas, sus crímenes, sus delitos y que lo pague con cárcel". Ambos rechazaron la posibilidad de una amnistía política como parte de una transición negociada, con Jara señalando que "la amnistía ya es la injusticia". Asimismo, Kast aprovechó para aclarar la polémica generada por su ultimátum al mandatario venezolano: "Le quedan 92 días... En 92 días va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU, en la OCDE".

Sobre el Nobel de la Paz otorgado a Machado, el candidato Kast respaldó la decisión, indicando que "nos enorgullece a todos porque pone en evidencia que hay un narcodictador en Venezuela que impide la democracia libre". En contraste, Jara mantuvo una posición más neutral frente a las críticas que la tildaban de "belicista", señalando que la líder antichavista "ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres", y que su prioridad estará en Chile, sin inmiscuirse en la posición de Machado.

En el bloque de Corrupción, Probidad y Uso de Recursos Públicos, José Antonio Kast planteó su propuesta de realizar una "auditoría externa al Estado de Chile, escritorio por escritorio". Ante la pregunta sobre la implementación, aclaró que comenzaría solicitando el apoyo de la Contraloría General de la República, pero que de ser necesario podría requerir ayuda externa, diciendo: "Puede ser con auditoría externa", con el objetivo de ahorrar recursos y remover a los "operadores políticos, apitutados, que llegaron ahí que no están haciendo la pega".

Jara calificó la propuesta de Kast como una promesa que "no vas a poder cumplir" y defendió su medida estrella en probidad: el levantamiento del secreto bancario para políticos. La candidata desafió directamente a su contendor, indicando que su plan parte por "algo clave, que es levantar el secreto bancario, aunque no te guste. Y no para la gente de Chile, ¿saben para quién lo voy a levantar? Para nosotros, los políticos".

Respecto al Caso Convenios, la militante comunista propuso la tramitación de una "ley de transparencia 2.0" y la generación de un nuevo pacto con organizaciones de la sociedad civil, reconociendo el golpe que casos como el de Democracia Viva han significado. En este contexto, defendió la inclusión del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (sujeto de interés para el Ministerio Público), en su campaña, argumentando que "no está preso como tu diputado" por el mismo caso, aludiendo al diputado Mauricio Ojeda.

Kast replicó a las críticas, defendiendo su propuesta de auditoría incluso para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, asegurando que "el que nada hace nada teme". También acusó a la campaña de Jara de incluir a personas investigadas, y criticó la falta de propuestas concretas de su adversaria, señalando que "la gente se da cuenta para ser gobierno" y que se requiere más que solo eslóganes.

Finalmente, en el tema de Políticas Sociales, Jara abordó la polémica sobre la megatoma de San Antonio y la posibilidad de que el gobierno establezca "varias filas" para la solución habitacional. La abanderada rechazó categóricamente esta opción, afirmando: "No estoy de acuerdo, de partida. Me parece un error. Creo que en Chile lo peor que no puede pasar es que no se respete la fila".

Sobre el destino de las 10.000 familias de la toma de San Antonio, Jara lamentó la lentitud del gobierno actual en resolverlo, pero insistió en que el próximo gobierno no podrá simplemente "echarlos a alguna plaza imaginaria". Kast, por su parte, insistió en el cumplimiento de los fallos judiciales. Aseguró que si el terreno es expropiado, será destinado a las familias allegadas que han esperado por la vía legal, y no a quienes se saltaron la fila. Advirtió que, de asumir, "van a estar los camiones dispuestos para que ellos carguen sus enseres, porque si no lo hacen, al día siguiente nosotros vamos para que se se vaya tome todas las medidas de fuerza".

Pensiones, trabajo y economía

El tercer y último bloque del debate Anatel se centró en temas sensibles para la ciudadanía: Pensiones y Empleo, Convivencia Social e Identidad, y Economía y Costo de la Vida.

El bloque sobre Pensiones y Empleo abordó nuevamente la controversia en el programa de José Antonio Kast sobre la ley de 40 Horas. La periodista Carolina Urrejola le preguntó sobre el punto de su programa que propone "estudiar con seriedad las consecuencias de medidas como las 40 horas". Kast insistió en que no derogará la ley, pero que la estudiará para mitigar sus efectos en las PYMES: "Nosotros no vamos a tocar la ley y vamos a a mejorar la capacitación de las personas". A pesar de las aclaraciones de Kast, Jara replicó, citando directamente el documento: "En el programa dice punto dos suspensión de la aplicación de la ley de las 40 horas para las pymes. Entonces, no entiendo qué es lo que no se va a hacer".

Jara, por su parte, defendió la ley de 40 Horas como una "buena ley y quedó bien diseñada", pese a que el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central señaló que el alza del salario mínimo y esta ley han generado un aumento en los costos laborales. La candidata aceptó que "es efectivo digo que las 40 horas producen un costo laboral", pero defendió su programa económico que incluye un "ingreso vital de 750.000 pesos" y un plan de desarrollo económico integral para generar certidumbre y crecimiento del 4%.

Respecto a la indemnización por años de servicio, Kast propuso una alternativa para los nuevos contratos donde los fondos sean acumulados por los propios trabajadores y puedan llevárselos al momento de dejar la empresa, independiente del motivo: "si usted se quiere ir a los 8 años, ¿por qué no se lleva sus recursos?". Jara, en tanto, hizo un llamado a la unidad para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, indicando que "es un proyecto del país" y pidiendo a los republicanos que no se opongan. Kast respondió prometiendo un proyecto propio, pero rechazando el actual: "Nosotros lo que nos comprometemos es que haya sala cuna universal en un buen proyecto en los primeros 90 días de nuestro gobierno".

El debate sobre Convivencia Social se centró en el trágico caso de Sol Millakura, una persona no binaria que se suicidó tras denunciar discriminación laboral en la Seremi de Salud de Valparaíso. Jara expresó su pesar y, aunque no prometió acuerdos extrajudiciales, dijo que "en este caso siempre es mejor primero prevenir que estas conductas ocurran y en segundo lugar si llegan hasta ser judicial buscar un acuerdo". Rechazó la noción de una "chapa feminista" para su gobierno, afirmando que será un gobierno de "equidad e igualdad".

José Antonio Kast replicó criticando a la coalición de Jara y defendiendo su respeto por la diversidad: "Yo le garantizo respeto a todas las personas porque quiero profundo profundamente en la dignidad de las personas". El candidato insistió en que la dignidad debe ser el eje y no las "consignas" ideológicas, y rechazó la idea de que su sector promueva la discriminación.

Otro dilema discutido fue el del proyecto de Hidrógeno Verde en el norte, que pone en tensión la inversión de 10 mil millones de dólares con la contaminación lumínica del Observatorio Paranal. Jara se inclinó por privilegiar la inversión, pensando en el empleo y el desarrollo: "Avanzo. Avanza en el proyecto... Lo hago pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile en los próximos años". Kast, en cambio, defendió los cielos del norte, calificándolos como "únicos a nivel mundial" y sugiriendo que el proyecto se traslade al sur, ya que "vamos a privilegiar los cielos del norte para la astronomía astronómica".

Finalmente, en el bloque de Economía, ambos candidatos se comprometieron a llevar el crecimiento anual del PIB del 2% al 4%. La reforma estructural que Kast eligió para lograr este salto fue una reforma tributaria enfocada en bajar impuestos y generar incentivos: "bajar la carga tributaria del 27 al 23(%)". Consciente de su falta de mayoría parlamentaria, el republicano apeló a un gran "acuerdo nacional en base a un gobierno de emergencia" para sacar adelante sus propuestas, expresando su convicción de que los parlamentarios, a menos que estén "coptado por la ideología", apoyarán medidas que generen empleo.

Jara, por su parte, propuso una reforma estructural en dos tiempos: lo inmediato, con la creación de una oficina dependiente de la presidencia para "destrabar la cartera de inversión de bienes de capital" y el segundo tiempo, enfocado en un proyecto de desarrollo país para amplificar la "capacidad exportadora" y generar valor agregado a los recursos naturales.

Mensajes finales

Por último, los candidatos emitieron sus mensajes finales a la ciudadanía, destacando sus visiones opuestas sobre el futuro de Chile. José Antonio Kast declaró que "el tiempo se acabó, se acabó el tiempo de los discursos, de las franjas, de las mentiras, de las consignas" y se comprometió a trabajar "desde el 15 de diciembre", el día después de la elección, "para recuperar la seguridad, para que haya más trabajo, para que se hagan las cosas serias, para pasar de la mediocridad a la excelencia, para pasar de la flojera al rendimiento, para pasar del desorden al orden", e invitó a la ciudadanía a unirse a la "fuerza del cambio".

Por su parte, Jeannette Jara hizo un llamado a la unidad nacional y contrastó su proyecto con el de su oponente, señalando que el debate mostró "dos proyectos de país bastante distintos". Enfatizó su creencia en "una patria en la que, en vez de odiarnos, nos unamos y salgamos adelante", destacando que la colaboración ha sido clave para los avances del país. Respecto a sus propuestas, la candidata prometió usar "todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico" y enfocarse en un crecimiento económico que beneficie a todos, garantizando que este "le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas y no solo algunos", cerrando con un mensaje de esperanza y un fuerte apoyo a las PYMES y las mujeres: "Obras son amores y por eso voy a ampliar el mercado para ellas".