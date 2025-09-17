El diputado y candidato del Partido Nacional Libertario dio inicio a campaña presidencial con un acto en el muelle Prat de Valparaíso, acompañado por simpatizantes.

En su discurso, Kaiser planteó que el Estado ha fallado en responder a las necesidades de la ciudadanía en seguridad, salud y educación, y criticó el aumento del gasto público sin mejoras visibles en los servicios.

El aspirante presidencial también remarcó diferencias con otros sectores de derecha, asegurando que su proyecto propone una política fiscal sostenible y un enfoque renovado para fortalecer la seguridad y reducir la carga sobre los contribuyentes.

