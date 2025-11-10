Joven con parálisis cerebral vuelve a ser designada vocal de mesa: Fue multada la vez anterior

Una joven de 30 años con parálisis cerebral volvió a ser designada como vocal de mesa en Tomé para las próximas elecciones, pese a que se encuentra postrada y con un diagnóstico médico que acredita limitaciones severas.

La mujer presenta parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia, y está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Pese a esa condición, fue nombrada vocal de mesa en la mesa 42 de la Escuela Bellavista de Tomé, según informó Radio Biobío.

En la elección anterior su familia presentó certificados médicos y documentación desde el Policlínico de Neurología del Hospital Las Higueras de Talcahuano para justificar la imposibilidad de cumplir con el cargo. Pero, la excusa no fue aceptada y se aplicó una sanción de 3 UTM, equivalente a unos 208 mil pesos.

Cabe señalar que el artículo 44 de la Ley 18.700 establece como causal de excusa la imposibilidad física o mental para ejercer la función, la que debe acreditarse con un certificado médico. La normativa también fija multas que van desde 2 hasta 8 UTM para quienes no cumplan con este deber.

El exsenador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción con el objetivo de revertir la sanción de la joven y evitar que vuelva a ser designada en el próximo proceso electoral.