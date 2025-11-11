Kast cerró su campaña en el Movistar Arena con puesta en escena al estilo Trump

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó este martes por la noche el cierre de su campaña para la Región Metropolitana en el Movistar Arena.

El acto, uno de los últimos hitos de propaganda política antes de la medianoche del jueves, generó una alta expectativa en el comando y logró una convocatoria de aforo completo en el recinto.

La puesta en escena del cierre de campaña incluyó múltiples pantallas y un escenario que recuerda al estilo utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus mítines.

La expectativa se centró principalmente en el discurso de Kast, considerado el plato fuerte de la noche, en el que se retomó el eje central de su campaña: la seguridad y el orden.

Los agradecimientos de Kast

José Antonio Kast subió al escenario acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y tras saludar a los asistentes, inició un discurso en que agradeció y dio reconocimiento a su equipo y a los jóvenes que han apoyado su campaña.

"Gracias a los jóvenes que han dado una batalla en cada semáforo, en cada estación de Metro, donde han defendido con valentía y mucho coraje nuestras ideas", destacó el abanderado.

Asimismo, reiteró su agradecimiento a todo el equipo que lo respalda, incluyendo a "candidatos al Parlamento, un equipo de trabajo increíble", y solicitó "un aplauso gigantesco a los que han permitido que este trabajo llegue a puerto".

La actividad del republicano logró logró una convocatoria de aforo completo en el Movistar Arena. (FOTO: ATON)

La velada no fue sólo política, sino que contó con una destacada parrilla de artistas nacionales. Para animar al público, estuvieron las actuaciones de populares grupos musicales como Zúmbale Primo, Los Viking's 5 y el cantante Américo.

Este evento se produce después de que el candidato participara el lunes en el debate presidencial de Anatel, donde, según la opinión de varios analistas, tuvo una participación cauta y plana, evitando arriesgar posiciones, concentrándose en destacar sus propuestas de seguridad.

Republicanos destacan el cierre de campaña

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comentó a Cooperativa que ésta fue "la celebración de la gran fiesta del cambio en la Metropolitana, porque tenemos un cierre de regiones que va a ser en Biobío", explicó.

La exconvencional constituyente dijo ansiar "con mucha esperanza que el 16 de noviembre pasemos a la segunda vuelta y que, en diciembre, le podamos ganar al comunismo, y desde marzo empezar a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur, que nos tiene también con bastantes atentados esta última semana":

En paralelo, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realizó el cierre de su campaña en la Plaza de Maipú, donde, según su comando, reunió a más de 20 mil personas.