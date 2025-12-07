Kast y Jara intensifican despliegue a una semana del balotaje

A ocho días de la segunda vuelta presidencial, los dos candidatos intensificaron su despliegue territorial este sábado. El aspirante de las derechas, José Antonio Kast, realizó un evento de cierre de campaña en Concepción, mientras que la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, visitó las comunas más pobladas de la Región Metropolitana.

Durante su mitin en la capital de la Región del Biobío, el líder del Partido Republicano se desmarcó de las encuestas que lo sitúan con ventaja, afirmando que "no hay nada ganado, nada escrito ni nada asegurado", y recalcando la importancia de seguir movilizando a sus votantes en la recta final.

Kast endureció aún más su discurso migratorio, reiterando su cuenta regresiva para que los inmigrantes irregulares salgan de Chile o, si desean volver en el futuro, que lo hagan "por la puerta".

"Les quedan 95 días a los inmigrantes irregulares, y no es que el día 95 vayamos a expulsar a 300.000 personas. No: a esas personas les decimos hoy día que, si quieren alguna vez volver a Chile y entrar por la puerta, tienen que partir de aquí a 95 días y no los vamos a ir a buscar; ellos van a venir. Si esto es de sentido común; no es por la fuerza. Puede que en algún momento usemos la fuerza para buscar a los prófugos de la justicia, porque a ellos también le decimos que les quedan 95 días", aseguró.

"Si se entregan, los prófugos tienen una posibilidad de rehabilitarse. Si no se entregan, ellos mismos están diciendo, 'Ven a buscarme'", afirmó el opositor, que continuará su despliegue este domingo en Antofagasta, con otra actividad de cierre regional.

Jara en Maipú y Puente Alto

Durante su despliegue en Maipú y Puente Alto, las comunas más pobladas de la Región Metropolitana, Jara indicó este sábado que esta última semana se intensificará en dar a conocer soluciones a desafíos clave en lugar de "solamente incentivar el ánimo de aversión entre unos y otros".

"Lo que estoy haciendo en esta última etapa del despliegue es entregando soluciones a los barrios en vivienda, en salud, en seguridad pública", afirmó la candidata oficialista, que este domingo visitará las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en Tarapacá.

"Si nosotros estamos pensando en un Gobierno de emergencia en vez de un Gobierno de futuro, en vez de un Gobierno que se haga cargo de verdad de los temas de seguridad pública, de los temas migratorios, de los temas fronterizos y no sean puros eslóganes, vamos a estar en una complicación", aseguró.

Por su parte, el alcalde de Maipú, el frenteamplista Tomás Vodanovic, durante el puerta a puerta realizado en la comuna, señaló que se siente "mucho más representado por un liderazgo que toma postura, que tiene definiciones, que habla de proyecto país y no uno que solamente muchas veces se encarga de divagar para rehuir a las posiciones claras y que ve muchas veces en el miedo, en la desconfianza y la crítica su principal herramienta".

"La candidatura de Jeannette se ha caracterizado por ser una candidatura propositiva con mirada a país, con proyecto de futuro y eso es lo que estamos intentando salir a dar a conocer en estos puerta a puerta", agregó el jefe comunal.

Ambos candidatos se preparan para el debate final del martes 9 de diciembre, organizado por Anatel, que será el último momento de confrontación pública antes del balotaje del 14 de diciembre.