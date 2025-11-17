Los famosos que llegan al Congreso, y los que perdieron la elección
El partido de Parisi suma dos diputados venidos desde la televisión, mientras que la mayoría fracasó en su intento.
En toda elección llegan a la papeleta de candidatos "rostros" que buscan capitalizar en votos su conocimiento mediático, y este 16 de noviembre no fue la excepción, pero quien ganó fue solamente el Partido de la Gente (PDG), la colectividad creada en torno a Franco Parisi.
Así, fueron electos diputados Javier Olivares, exanimador juvenil y luego rostro de noticias en EE.UU., por el distrito 6; y Cristián Contreras, conocido como "Dr. File", hermano de la actriz Ángela Contreras y recurrente panelista de temas "paranormales" en televisión.
También llega a la Cámara Baja el actor Ignacio Achurra, hijo del también actor Patricio Achurra, por el Frente Amplio en el distrito 14.
En tanto, perdieron la elección:
Ente los "antiguos famosos" que saltaron ya hace tiempo a la política también hubo resultados dispares, porque lograron reelegirse como diputados Hotuiti Teao (UDI, distrito 7), Pamela Jiles (PDG, distrito 12), Ana María Gazmuri (AH, distrito 12) y Marisela Santibáñez (PC, distrito 14).
En cambio, Carolina Marzán no logró pasar de la Cámara al Senado y perdió en cupo PPD en la circunscripción Valparaíso.