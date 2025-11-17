Los famosos que llegan al Congreso, y los que perdieron la elección

En toda elección llegan a la papeleta de candidatos "rostros" que buscan capitalizar en votos su conocimiento mediático, y este 16 de noviembre no fue la excepción, pero quien ganó fue solamente el Partido de la Gente (PDG), la colectividad creada en torno a Franco Parisi.

Así, fueron electos diputados Javier Olivares, exanimador juvenil y luego rostro de noticias en EE.UU., por el distrito 6; y Cristián Contreras, conocido como "Dr. File", hermano de la actriz Ángela Contreras y recurrente panelista de temas "paranormales" en televisión.

También llega a la Cámara Baja el actor Ignacio Achurra, hijo del también actor Patricio Achurra, por el Frente Amplio en el distrito 14.

En tanto, perdieron la elección:

Carola Julio, en el distrito 6, por Evópoli

Marlen Olivarí , en el distrito 7, como RN

, en el distrito 7, como RN Felipe Ríos, en el distrito 7, por el Partido Liberal

Juan Carlos Valdivia , en el distrito 8, en cupo DC

, en el distrito 8, en cupo DC Gonzalo Egas, en el distrito 8, en cupo Demócratas

Ariel Mateluna , en el distrito 9, por Acción Humanista

, en el distrito 9, por Acción Humanista Felipe Vidal, en el distrito 9, por Evópoli

Juan Pablo Sáez , en el distrito 10, por Demócratas

, en el distrito 10, por Demócratas Sandra Solimano , en el distrito 10, por Demócratas

, en el distrito 10, por Demócratas Jean Pierre Bonvallet, en el distrito 10, en cupo Social Cristiano

Li Fridman, en el distrito 12, por el PS

Macarena Venegas, en el distrito 13, por Evópoli

Pablo Herrera, en el distrito 14, por RN

Patricio Laguna , en el distrito 15, por Demócratas

, en el distrito 15, por Demócratas Carolina Herrera, en el distrito 15, por el PS

Julio Martínez, en la circunscripción Valparaíso, por el PNL

Ente los "antiguos famosos" que saltaron ya hace tiempo a la política también hubo resultados dispares, porque lograron reelegirse como diputados Hotuiti Teao (UDI, distrito 7), Pamela Jiles (PDG, distrito 12), Ana María Gazmuri (AH, distrito 12) y Marisela Santibáñez (PC, distrito 14).

En cambio, Carolina Marzán no logró pasar de la Cámara al Senado y perdió en cupo PPD en la circunscripción Valparaíso.