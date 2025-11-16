Matthei reconoció derrota: felicitó a Jara y Kast y llamó a la "responsabilidad democrática"

Desde su comando, Evelyn Matthei se dirigió este domingo a sus simpatizantes tras conocerse los resultados electorales, reconociendo su derrota en la primera vuelta presidencial, que estuvo liderada por la oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast.

La candidata agradeció a su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI); a Renovación Nacional (RN), donde se formó políticamente, y a Evópoli, Demócratas y Amarillos por el apoyo a su postulación.

"Hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito", dijo Matthei, señalando que "nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo".

La exalcaldesa de Providencia también extendió su "abrazo, felicitaciones y cariños" a todos los candidatos de su coalición, expresando su convicción de que cada uno continuará trabajando por un Chile "seguro y exitoso, en el que todas sus hijas e hijos puedan vivir y progresar en paz y dignidad".

A renglón seguido, hizo un agradecimiento explícito a figuras clave que la acompañaron en su campaña, como Juan Sutil, Juan Antonio Coloma, Paula Daza, Cecilia Morel, Diego Paulsen y los presidentes de los partidos que la respaldaron.

"Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde. Eso es lo que corresponde, y lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile pueda salir adelante", concluyó Matthei.