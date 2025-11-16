Mayne-Nicholls: Sacamos mucho menos votación de la que nunca nos imaginamos

El candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls se refirió al bajo porcentaje que obtuvo en su intento por llegar a La Moneda y expresó su desazón al asegurar que es un resultado que "no nos gusta".

"Evidentemente el resultado no nos gusta para nada, fue una derrota increíble, sacamos mucho menos votación de la que nunca nos imaginamos", dijo a la prensa luego de sumar el 1,27 por ciento de los votos con el 90 por ciento de las mesas escrutadas.

"Evidentemente esperábamos una cosa distinta, pero a pesar de eso quiero agradecerle muy sinceramente a todo el equipo que hizo un trabajo extraordinario tratando de conseguir que esto fuera distinto", añadió.

En relación a un eventual apoyo a Jeanette Jara o José Antonio Kast, Mayne-Nicholls fue sincero: "Con una votación de uno por ciento es absurdo pretender involucrar a alguien, además los votos no son míos, es de quienes nos apoyaron".

"No me ha llamado nadie, traté de comunicarme tanto con Jeanette como con José Antonio y no me contestaron, así que les mandé un mensaje por WhatsApp", expresó.