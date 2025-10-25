ME-O promete "sorpresas de alto impacto" en el debate presidencial de este domingo

En la víspera del debate presidencial que emitirá Canal 13, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami se reunió este sábado con sus adherentes en su comando ubicado en el barrio Bellavista para compartir detalles sobre la preparación y estrategia para la recta final de su campaña.

"Vamos a participar en el debate con fuerza", afirmó el abanderado, quien adelantó que se prepara leyendo "todas las minutas" y "preparando un cúmulo de propuestas que vamos a anunciar mañana".

"Habrá sorpresas: vamos a anunciar cosas de alto impacto", aseguró.

El postulante a La Moneda también se refirió a las dificultades que ha enfrentado durante la carrera electoral: "Me amarraron las manos toda la campaña, no pude hacer campaña. Recién empiezo hace 48 horas".

"Tengo ocho intervenciones más en los próximos 21 días, ocho momentos con el pueblo de Chile a través de los medios, me quedan ocho. Vamos a ir a seis regiones, esto es lo que nos queda en 21 días", indicó.

"Así que, con sonrisa y con alegría vamos a demostrar que somos la candidatura que puede, en segunda ronda, transformar al país", expresó el abanderado independiente.

Plan de reactivación económica

En el mismo contexto, el candidato presentó su plan de reactivación económica, diseñado para recuperar el crecimiento y dinamizar el empleo.

Los ejes principales de su propuesta incluyen la construcción de infraestructura deportiva, una fuerte inversión en infraestructura verde y la implementación de nuevos pactos público-privados para generar certidumbre en la inversión.