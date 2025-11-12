"Nosotros sí tenemos compromiso con los DDHH", dijo Kaiser, que promete indultar a carabineros y militares

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lleva a cabo este miércoles su acto de cierre de campaña en la comuna capitalina de Providencia.

La actividad se concentra en la Avenida Andrés Bello, a la altura de la Plaza de la Aviación, y -en su inicio- ofreció una propuesta musical con un enfoque en el rock, buscando sintonizar con el estilo personal del diputado.

La parrilla incluyó una banda tributo a AC/DC y otros grupos de rock progresivo; un menú musical que contrasta fuertemente con la cumbia y los ritmos tropicales que dominaron ayer los cierres de campaña de sus contendientes José Antonio Kast (Partido Republicano-Partido Social Cristiano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) en el Movistar Arena y la Plaza de Maipú, respectivamente.

Ante sus adherentes, que coreaban consignas como "Kaiser sí, Jara no", el candidato inició su discurso con un minuto de silencio dedicado a los "mártires de Carabineros" y con fuertes críticas a lo ocurrido ayer en el cierre de campaña de Jara, en que se escuchó la consigna "el que no salga el paco" mientras la candidata intervenía.

"Yo no salto, yo estaría orgulloso de ser carabinero", afirmó Kaiser durante su alocución de hoy.

El candiato también prometió indultos para los carabineros condenados -según sus palabras- "por defender la patria" e identificar los restos de detenidos desaparecidos.

"Han jugado con las esperanzas de las familias y han jugado con la confianza de la población de nuestro país. Han jugado con el mismo concepto de los derechos humanos, no haciendo nada para corregir las injusticias del pasado, cuanto menos entregar los restos a sus deudos. Eso, damas y caballeros, no tiene nombre, no tiene perdón de Dios", manifestó.

"Y si lo hicieron por conveniencia política, nosotros no lo vamos a perdonar. Pero lo que vamos a hacer va a ser identificar y entregar (esos restos), porque nosotros sí tenemos un compromiso con los derechos humanos", aseguró.

Además de la intervención del candidato, el acto servió como plataforma para los candidatos al Congreso del Partido Nacional Libertario en la Región Metropolitana.

Apoderados de mesa y cortes de tránsito

La colectividad también aprovechó la instancia para convocar a los asistentes a inscribirse como apoderados de mesa de cara a las elecciones del domingo.

Debido a la realización del cierre de campaña, se implementó un corte de tránsito vehicular en la Avenida Andrés Bello. La suspensión de la circulación se aplicó en el tramo comprendido entre las calles Arzobispo y Pío Nono.

Según informaron las autoridades, esta restricción de tránsito se mantendrá hasta altas horas de la madrugada para permitir el desarrollo y el desmontaje del evento.