Oficialismo y DC logran acuerdo para pacto parlamentario único

Las fuerzas del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) lograron este viernes un avance significativo al confirmar que se presentarán bajo un mismo pacto electoral, un acuerdo que se da en la fecha límite para la inscripción ante el Servicio Electoral (Servel).

La confirmación llegó cerca de las 22:30 horas, tras intensas reuniones entre los presidentes de los siete partidos que conforman el oficialismo y la DC. El encuentro clave se llevó a cabo en la sede del Partido Socialista (PS), donde se buscaron resolver las últimas diferencias en la distribución de cupos para las próximas elecciones parlamentarias.

"Hemos estado todo el día revisando la nómina de candidatos y candidatas que van a representarnos en cada uno de los distritos y circunscripciones donde hay elecciones en noviembre", afirmó la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

En esta línea, la senadora valoró que la DC "ha estado presente en esta ronda de conversaciones para a efectos de mañana (sábado) poder inscribir esta lista en conjunto".

Pese al anuncio de un acuerdo marco, las discusiones técnicas continuaron, siendo uno de los principales nudos las negociaciones el Distrito 8.

Este distrito, que cuenta con ocho cupos a distribuir entre los siete partidos involucrados, presentó un desafío particular debido a que tanto la DC como el Frente Amplio buscaban presentar dos candidaturas cada uno.

Frente a este escenario, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que "la responsabilidad nuestra como partidos, además de participar de esa campaña, es hacer todo lo que son las posibilidades de nuestro esfuerzo (...) para conquistar una mayoría parlamentaria que sea favorable a lo que el día de mañana sea un gobierno que encabece Jeannette Jara".

"Eso es lo que ordena la ecuación de con qué articulación, en tal y cuál lugar, es más eficiente, más eficaz el alcance electoral y la electividad que la lista que presentemos pueda ofrecer y lograr", puntualizó.

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, reveló que este sábado a las 10:00 horas llegarán al Servel para inscribir el pacto.