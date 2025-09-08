Ossandón y multas por no votar: "Si el Gobierno no manda la indicación, va a ser un desastre"

El senador Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), presidente de la Cámara Alta, aseguró este lunes que será "un desastre" si el Gobierno no ingresa la indicación de las multas por no sufragar en el proyecto de voto obligatorio.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario explicó que el conflicto se originó tras un pacto alcanzado con el Ejecutivo, el cual fue desestimado en la Cámara Baja.

"Se firmó un documento, (pero) cuando viene la votación en la Cámara de Diputados, ni una sola persona del Gobierno votó a favor. Hubo una señal clarísima de que no quieren el proyecto y además le estaban quitando el piso a la ministra (Macarena) Lobos y al Presidente", cuestionó.

"Aquí se había respetado y se había trabajado maravillosamente bien, todos en conjunto con el Gobierno y la oposición, (pero) al quitarle el piso a la ministra Lobos y al Presidente de la República, lo que hicieron fue enrarecer un ambiente que estaba extraordinario y eso no se hace", puntualizó el legislador.

Esta acción, según explicó Ossandón, llevó a los senadores de oposición a ralentizar la tramitación de otros proyectos como medida de presión: "La única forma que tienen de protestar las personas que firmaron el acuerdo es decir: 'bueno, vamos a legislar lo que nosotros queramos no más'", argumentó.

No obstante, el presidente del Senado valoró que el Mandatario haya "reaccionado" y entregado instrucciones: "Nosotros esperamos que esta mañana se ingresen las indicaciones del Gobierno para ser vistas mañana en la Comisión de Gobierno, que sean aprobadas y que siga el proceso rápido y salga la ley rápido".

"Si el supuesto de que el Gobierno no mande la indicación y no se arregle el tema de la multa al voto obligatorio, esto va a seguir igual, va a ser un desastre. Hay que arreglarlo como sea", concluyó.